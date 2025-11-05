Josip Stanisic del Bayern Monaco è stato criticato per uno scherzo di cattivo gusto dopo l'infortunio di Hakimi

HQ

Josip Stanišić, difensore croato del Bayern Monaco, ha dichiarato di aver "ringraziato" Luis Díaz dopo il suo placcaggio su Achraf Hakimi durante la scorsa notte Bayern Monaco 2 - 1 Paris Saint Germain in Champions League. Díaz, che ha segnato i due gol per il Bayern nel primo tempo, ha effettuato un contrasto su Hakimi che gli ha intrappolato la gamba, causandogli un terribile infortunio alla caviglia, che lo terrà fuori per molto tempo, forse sei o otto settimane. Díaz è stato espulso, ma il PSG non è riuscito a sfruttare al meglio la propria superiorità nel secondo tempo.

Intervistato da Sky Germania, gli è stato chiesto del fallo e ha detto che Díaz "sa da solo che deve gestire questo tipo di situazioni con più finezza". Tuttavia, quando gli è stato chiesto se Díaz si è scusato con la sua squadra per averli lasciati con 10 giocatori per tutto il secondo tempo, ha detto: "No, lo abbiamo ringraziato. Sto scherzando! Era felice, come tutti noi" (felice per la vittoria).

Questo scherzo, dopo l'orribile scena di Hakimi sdraiato a terra a piangere, è stato accolto male sui social media, con molti utenti che hanno criticato il suo cattivo gusto e la mancanza di classe e rispetto nei confronti del rivale. Ciò contrasta con la reazione dei suoi compagni di squadra e dell'allenatore, Vincent Kompany, che ha ricordato il terribile infortunio di Jamal Musiala nella Coppa del Mondo per club della scorsa estate, dove si è rotto una gamba in uno scontro con Donnarumma in un'altra partita contro il PSG, e gli ha augurato una pronta guarigione.