Joyce Carol Oates ed Elon Musk si scontrano su X | Letteratura

Tutto è iniziato quando Oates ha messo in dubbio l'apparente mancanza di gioia o connessione emotiva di Musk nella sua presenza online, suggerendo che anche gli utenti più poveri "hanno accesso a più bellezza e significato nella vita rispetto alla persona più ricca del mondo".

Dopodiché, Musk ha risposto con insulti, dicendo che "mangiare un sacchetto di segatura sarebbe molto più divertente che leggere le sciocchezze laboriosamente pretenziose di Oates" prima di definirla "una bugiarda pigra e un'abusatrice di punti e virgola".

Mentre Musk ha difeso i suoi gusti estetici citando film come Blade Runner e Aliens, Oates ha rifiutato di continuare lo scambio, chiudendo con un'osservazione sul valore dell'"empatia" e un ironico riconoscimento della tolleranza di Musk per le critiche pubbliche.

Lo scambio tra Oates e Musk ha attirato milioni di visualizzazioni, e di seguito le abbiamo raccolte tutte in modo che possiate leggerle in ordine. Cosa ne pensa? Chi credi abbia ragione? Joyce Carol Oates o Elon Musk? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.