JoyToy ti dà la possibilità di giurare fedeltà al Leone con il casco replica di Dark Angels

Collaboratore di lunga data di Games Workshop e Warhammer JoyToy è tornato con un'altra replica del casco che ti permette di dire alla tua famiglia che non è solo una fase e che combatterai davvero per l'Imperatore. L'ultima volta abbiamo visto la replica dell'elmo del tenente Titus, il protagonista di Warhammer 40.000: Space Marine II.

Ora, i Dark Angels hanno il loro elmo. Il casco può essere disponibile da solo a £144,99 oppure con un supporto espositivo a £139,99. Se preordini il casco, ricevi anche una maglietta elegante dei Dark Angels da abbinare.

Il casco è una replica 1:1, quindi dovrebbe essere indossato senza preoccupazioni per la dimensione della testa. È interessante che JoyToy abbia scelto ora come momento per mostrare un po' di merchandising dei Dark Angels, dato che quest'anno sembrava incentrato di più sui Space Wolves quando parliamo dei capitoli degli Space Marine. In ogni caso, essendo una delle sottofazioni più popolari dei Space Marine, non ci sorprende vedere i figli del Leone ricevere un po' di attenzione.

Dei del Caos, vi darò la mia anima se riuscite a procurarmene una di queste

