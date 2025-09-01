Juan Ayuso e UAE Emirates si separano, citando "differenze nella filosofia sportiva"

HQ

Juan Ayuso, ciclista di 22 anni, si separerà dal suo team UAE Team Emirates XRG alla fine della stagione e si unirà a Lidl-Trek il prossimo anno, è stato confermato. Lascia la squadra con tre anni di anticipo rispetto a quanto previsto dal contratto, a causa di "divergenze nella visione dei piani di sviluppo e nell'allineamento con la filosofia sportiva della squadra".

Il team ha pubblicato una dichiarazione che mette fine alla relazione in modo educato, ma non senza chiarire le loro differenze. "Juan è stato un talento prezioso e siamo grati per ciò che abbiamo costruito insieme. Allo stesso tempo, il nostro progetto sportivo è sempre stato incentrato sulla continuità, sull'affiatamento dei gruppi e sulla costruzione di una squadra vincente. Riteniamo che, nell'interesse di entrambe le parti, questa decisione sia la più coerente con i valori che definiscono la nostra organizzazione", ha dichiarato Mauro Gianetti, Amministratore Delegato degli Emirati Arabi Uniti.

Nel frattempo, Ayuso ringrazia il team per il supporto e le opportunità. "Ho avuto la possibilità di crescere e di competere al fianco dei migliori, e so che quello che ho imparato rimarrà sempre parte del mio background professionale", dicendo che è tempo per lui di intraprendere una strada diversa.

Ayuso sta attualmente partecipando a La Vuelta a España, dove si è unito all'ultimo minuto, dopo che il vincitore del Tour de France Tadej Pogacar si è ritirato. Nonostante abbia affrontato La Vuelta senza un'adeguata preparazione, sabato scorso è riuscito a vincere una tappa. Tuttavia, le sue possibilità di lottare per la classifica generale erano già svanite il giorno prima e attualmente si trova al 49° posto in classifica generale.

Il 2025 è stato l'anno migliore finora per Ayuso, con 7 vittorie, 15 in totale da quando è diventato professionista nel 2021. Era uno dei favoriti per il Giro d'Italia all'inizio di quest'estate, ma una puntura d'ape vicino al suo occhio lo ha costretto a ritirarsi dopo aver vinto una tappa.