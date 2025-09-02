Juan Ayuso pensa che l'UAE Team Emirates abbia cercato di danneggiarlo: "È una dittatura"

HQ

La Vuelta a España Il 2025 ha già un grande dramma: quello che circonda Juan Ayuso e la sua uscita dal Team Emirates. Il 22enne spagnolo, una delle migliori promesse della Spagna per vincere un Grande Giro (l'ultima volta che uno spagnolo ha vinto uno dei tre grandi giri è stato Alberto Contador, vincitore del Giro d'Italia nel 2015), si è separato dall'UAE Team Emirates XRG molto prima della scadenza del suo contratto, il 2028, perché c'erano "differenze nella visione dei piani di sviluppo e nell'allineamento con la filosofia sportiva della squadra", secondo la dichiarazione della squadra.

La squadra ha rilasciato un comunicato lunedì, durante la prima sosta della Vuelta, che è stato cordiale, anche se Mauro Gianetti, amministratore delegato della squadra degli Emirati, ha insistito sul fatto che la decisione è stata "la più coerente" con valori come "continuità e armonia di gruppo". È successo un giorno dopo che João Almeida si è lamentato della mancanza di aiuto da parte dei suoi compagni di squadra (e un cenno indiretto ad Ayuso) nella tappa di domenica, dove ha perso tempo rispetto all'attuale leader Jonas Vingegaard. Il giorno precedente, sabato, Ayuso ha vinto la tappa.

Tuttavia, Ayuso è rimasto sorpreso dal fatto che la squadra abbia annunciato la sua uscita nel bel mezzo del tour, ed è rimasto ferito, spiegando che gli è stato dato solo mezz'ora di preavviso, e anche se la notizia era già trapelata ad alcuni giornalisti che conosceva. "Avevamo concordato che sarebbe stato reso pubblico quando laVuelta sarebbe finita in modo da non influire sulle prestazioni della squadra. Perché è uscito ieri è qualcosa che dovrete chiedere a loro", ha detto.

Juan Ayuso dice che João Almeida si è scusato con lui, ma la squadra ne ha approfittato

Ayuso, ferito, si è detto sicuro che il team lo abbia pubblicato "per cercare di danneggiare la mia immagine". "Parlano di valori e di unità e hanno approfittato di alcune parole infelici di Almeida per attaccarmi. Ho parlato con João e lui si è scusato. Voglio aiutare, ma quando c'è una mancanza di rispetto dopo l'altra da parte della leadership della squadra, diventa difficile volersi integrare", ha detto.

"Il mio rapporto con i miei compagni di squadra, incluso Almeida, è buono. Mi sarebbe piaciuto chiudere con la squadra in buoni rapporti, ma a volte sembra che non sia possibile, quando si tratta più di una dittatura e di un potere unilaterale su di te".

"Ho detto loro che non ero d'accordo con ciò che era stato detto nella dichiarazione, e mi hanno detto che la prima che avevano preparato era molto peggio e che avrebbero dovuto esserne felici", ha aggiunto.

"Per rispetto dei miei compagni di squadra, vorrei concludere questa Vuelta a España nel miglior modo possibile. L'anno prossimo sarà un anno molto bello, un nuovo inizio", ha detto alla stampa, con voci che lo vorrebbero come un suo ingresso in Lidl-Trek, anche se non c'è ancora nulla di certo.