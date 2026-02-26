Juan Carlos supera la prova di declassificazione dei documenti sul colpo di stato del 1981 in Spagna

HQ

La completa declassificazione dei documenti relativi al tentativo di colpo di stato spagnolo del 23 febbraio 1981 non ha alterato il resoconto storico consolidato del ruolo di Juan Carlos I, secondo i riporti di El País. I 153 fascicoli rilasciati dal governo di Pedro Sanchez aggiungono nuovo contesto ma non offrono prove che il monarca fosse coinvolto nella pianificazione dell'insurrezione.



Tra i materiali più sorprendenti c'è un manoscritto trovato nella casa del tenente colonnello José Crespo Cuspinera, collegato a successivi complotti di colpo di stato. Il testo critica quello che definisce l'errore di "lasciare liberi i Borboni" e descrive il re come una figura da "rovesciare e distruggere", riflettendo divisioni all'interno dei settori militari.

Altri documenti ricostruiscono, minuto per minuto, gli eventi al Palazzo della Zarzuela dopo che il tenente colonnello Antonio Tejero assaltò il parlamento. Mostrano il re che sceglie rapidamente di difendere l'ordine costituzionale e prepara il suo discorso televisivo, trasmesso poco dopo mezzanotte, che si rivelò decisivo nel fermare la rivolta.

I fascicoli descrivono anche scambi tesi con ufficiali superiori, tra cui il generale Alfonso Armada e il generale Jaime Milans del Bosch, e rivelano continui disordini all'interno di alcune parti delle forze armate nei mesi successivi. Tuttavia, come ha sostenuto lo scrittore Javier Cercas, il materiale recentemente pubblicato rafforza l'idea che, sebbene il re abbia commesso errori politici, alla fine abbia agito per fermare il colpo di stato piuttosto che sostenerlo.