Judas, Persona 6 e la lista degli obiettivi di Shrek trapelate tramite Steam

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Una massiccia fuga di notizie su Steam ha mostrato decine di liste di achievement di giochi ancora non ancora pubblicati, inclusi titoli di peso come Persona 6, Kingdom Hearts IV, Mega Man: Dual Override e altri. Alcuni giochi non sono ancora stati annunciati, mentre altri sono rimasti in gran parte avvolti nel mistero fino ad ora.

Le fughe di notizie sono disponibili tramite Exophase, ma Gematsu è riuscita a ottenere una lista di tutto ciò che vi era stato trattato. È improbabile che Exophase mantenga queste informazioni a lungo, dato che i thread di ResetEra già segnalano che è stata rimossa offline. Al momento della stesura, sono ancora online, ma questo potrebbe non essere vero ancora a lungo. Per quanto riguarda l'origine della fuga, Valve la considera un errore, dato che il proprietario di Exophase ha commentato che "un sacco di giochi che dovrebbero essere privati sono accessibili tramite l'API in questo momento ed è per questo che sono stati scansionati nel sito."

Alcune liste degli obiettivi, come quella di Ken Levine Judas, contengono solo uno o due campioni come segnaposto, senza dirci molto sulla storia o su cosa faremo nel gioco. Altri, come le liste di Persona 6, contengono molte più informazioni. La lista degli obiettivi di Kingdom Hearts IV rivela nuovi mondi, quindi se non volevi che venissero spoilerati, potresti dover tenere gli occhi lontani dal feed social per un po'.

Altri giochi non annunciati sono stati rivelati involontariamente attraverso questa fuga di notizie, come un gioco Nickelodeon non annunciato, una The Walking Dead Collection non annunciata di Telltale Games, un Tetris non annunciato e un gioco di Rurouni Kenshin non annunciato. Uno dei miei preferiti è quello che sembra un porting Steam di Shrek 2, dato che riconoscerei quello stile artistico e i nomi di quelle aree da qualsiasi parte del classico GameCube.