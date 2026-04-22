Jude Bellingham acquista una quota di minoranza in una squadra di cricket a Birmingham, sentiva di "dovere qualcosa alla città"

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Jude Bellingham ha acquistato una quota di minoranza in una squadra di cricket, i Birmingham Phoenix, che gioca in The Hundred, una lega professionistica di cricket nel Regno Unito, creata nel 2021. Bellingham ha acquistato l'1,2% della franchigia, per un valore di quasi £1 milione, secondo BBC Sport, e ha dichiarato di sentirsi in debito alla città.

L'internazionale inglese e centrocampista del Real Madrid ha iniziato la sua carriera al Birmingham City nella stagione 2019/20, prima di essere ingaggiato dal Borussia Dortmund nel 2020. "Sono molto grato per ciò che tutta la città di Birmingham ha fatto per me. Amo anche il cricket, quindi quando ho avuto l'opportunità di partecipare non ci ho pensato due volte, quindi sono così felice di essere a bordo.

Sento di dover qualcosa alla città. In questo momento è difficile con quanto sono impegnato con il calcio, ma se c'è un modo in cui posso aiutare, voglio farlo e questo mi sembra un buon modo."

Attualmente Birmingham Phoenix è di proprietà del Warwickshire County Cricket Club, uno dei principali club di cricket in Inghilterra, con il 51% del club, e di un gruppo di investitori americano, Knighthead Capital Management, che possiede il 49%, possiede anch'esso il club di calcio Birmingham City. Bellingham ha acquisito lo 0,6% di quote da ciascuna parte, quindi ora Warwickshire possiede il 50,4% del Phoenix.

"Sono stato fortunato da piccolo ad avere l'opzione di giocare a cricket e a calcio, ma alcuni bambini non hanno questa opportunità. È importante che se posso partecipare a qualcosa del genere per far luce su un'opportunità per i bambini, allora ancora meglio", ha aggiunto Bellingham.

The Hundred Cricket League, chiamata così perché utilizza il formato da 100 palle, presenta otto franchigie con squadre maschili e femminili, e si gioca ogni anno dal 2021 tra luglio e agosto.