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L'Inghilterra ha sconfitto i co-ospitanti Messico negli ottavi di finale e si prepara ad affrontare la Norvegia nei quarti di finale: un duello tra due dei migliori marcatori: Erling Haaland, sette gol in questa Coppa del Mondo inclusi due contro il Brasile, e Harry Kane, sei gol, incluso uno nella partita contro il Messico.

Ma è stato Jude Bellingham a rubare ancora una volta la scena, trapassando la porta messicana per la prima volta in questa Coppa del Mondo due volte in due minuti, portando il punteggio a quattro gol e un assist in questa Coppa del Mondo... e tre volte vinto il premio di Uomo Partita in cinque partite di Coppa del Mondo. Ha anche effettuato un intervento decisivo durante i minuti di recupero che ha impedito al Messico di pareggiare nuovamente la partita.

Nonostante il risultato, l'Inghilterra ha dovuto resistere per gran parte della seconda parte con dieci giocatori, dopo che Jarell Quansah ha ricevuto un cartellino rosso (che lo ha reso indisponibile per la partita successiva, secondo le regole FIFA, le stesse regole che sembrano piegare se sotto pressione di Trump...).

Il fallo di Quansah è stato chiaro, ma il rigore inflitto contro di loro non è stato tale, secondo l'allenatore Thomas Tuchel, che ha detto che "gli arbitri semplicemente non sono abbastanza bravi", mentre Bellingham ha rifiutato di parlare dell'arbitro "perché vuole giocare nella prossima partita".

La partita Norvegia vs. Inghilterra si giocherà sabato prossimo, 11 luglio, alle 23:00 CEST, alle 22:00 BST.