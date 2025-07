Jude Bellingham pubblica il primo aggiornamento dopo l'intervento chirurgico alla spalla, sarà messo da parte per tre mesi

HQ

Jude Bellingham ha postato dopo il suo intervento chirurgico alla spalla. Il giocatore ha subito una lussazione alla spalla sinistra nel novembre 2023, 20 mesi fa, ma ha ritardato l'intervento chirurgico a causa dei suoi doveri con il Real Madrid e l'Inghilterra. Ma non poteva ritardare più a lungo.

"Grazie a Andrew Wallace e Susan Alexander, al loro team e a tutti alla Fortius Clinic per l'intervento chirurgico e l'ospitalità. A Ivan Ortega e al dottor Leyes per aver viaggiato per sostenere. E infine, a tutti gli altri per tutti gli auguri e i messaggi d'amore. Il processo per tornare è già iniziato, a presto."

"Presto" sarà di circa 10 o 12 settimane. Ciò significa che non dovrebbe tornare al Real Madrid fino a ottobre 2025, saltando circa due mesi della competizione. Nel caso ve lo stiate chiedendo, dovrebbe tornare prima del prossimo Clásico, il 25-26 ottobre. Xabi Alonso dovrà capire come sopperire alla perdita temporanea di uno dei giocatori di punta della squadra, che ha giocato quasi ogni minuto nella formazione titolare, almeno con Ancelotti.

Il centrocampista del Real Madrid e dell'Inghilterra è stato operato nello stesso momento in cui EA Sports ha rivelato che Bellingham sarà ancora una volta sulla copertina di EA Sports FC 26... anche se sarà al fianco di Jamal Musiala, del Bayern Monaco. Purtroppo, nessuno di loro sarà attivo quando il gioco verrà lanciato il 27 agosto, poiché Musiala ha subito un terrificante infortunio alla Coppa del Mondo per club e sarà messo da parte per mesi.