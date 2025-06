Jude Bellingham si lamenta dei campi da calcio negli Stati Uniti: "È dura per le ginocchia" I campi da calcio dove si gioca la Coppa del Mondo per Club "non sono fantastici", dice Jude Bellingham.

HQ Jude Bellingham, autore del primo gol contro il Pachuca nella prima vittoria del Real Madrid ai Mondiali per Club di domenica scorsa, ha qualche lamentela sullo stato dei campi da calcio negli Stati Uniti (o almeno quelli in cui ha giocato, il Bank of America Stadium di Charlotte, North Carolina, e l'Hard Rock Stadium di Miami). Parlando con la stampa dopo la partita, ha detto che i campi "non sono affatto fantastici". "Tiene la palla alta. La palla rimbalza a malapena. È dura anche per le ginocchia", aggiungendo che spera che la questione venga risolta prima della Coppa del Mondo del prossimo anno. "È importante proteggere i giocatori e dare ai tifosi uno spettacolo e grandi partite". Lo stato del campo da calcio è un'altra preoccupazione da aggiungere alla lista, anche se quella che preoccupa di più i giocatori è il caldo: affinché le partite possano essere guardate in Europa, da dove provengono molti dei loro tifosi, le partite si svolgono molto presto nel pomeriggio, a volte anche a mezzogiorno, cosa che sarebbe impensabile nelle competizioni nazionali. Il caldo in alcuni punti può raggiungere i 38ºC e i temporali estivi possono costringere a ritardi, come la partita tra Benfica e Auckland City, con una pausa dell'intervallo che è durata due ore e mezza... Quattro partite della Coppa del Mondo per club hanno già subito lunghi ritardi a causa del tempo... La Coppa del Mondo per Club sta concludendo la fase a gironi. Puoi controllare qui gli orari di tutte le partite che si giocheranno questa settimana e degli ottavi di finale. Maciej Rogowski Photo / Shutterstock