Jude Bellingham vince il premio di Uomo della Partita con un pareggio 0-0, dichiarando che avrebbe dovuto essere assegnato a un giocatore ghanese

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Jude Bellingham è stato premiato come Uomo della Partita dopo il deludente pareggio 0-0 contro il Ghana, una partita speciale per Bellingham che, a 22 e 359 giorni, è diventato il più giovane giocatore a raggiungere 50 presenze con l'Inghilterra. Il centrocampista, sostituito dopo 72 minuti, ha detto di non meritare il premio e che avrebbe dovuto essere assegnato a un giocatore ghanese.

"Non me lo meritavo, ad essere onesto", disse Bellingham nella zona mista. "Sarebbe dovuto andare a uno dei loro ragazzi che ha difeso così bene. Ho avuto un paio di momenti, è stato difficile entrare in campo e sono grato a chi ha votato, ma probabilmente sarebbe dovuto andare a uno dei loro ragazzi, quindi complimenti a loro".

"Penso che abbiano giocato per un pareggio, perché così si sarebbe qualificati, hanno fatto un ottimo lavoro".

L'Inghilterra è leader del Gruppo L con 4 punti e +2 di differenza reti, e un pareggio contro Panama, già eliminato, sarebbe sufficiente per garantire la qualificazione. L'eliminazione è quasi impossibile (dovrebbero subire una pesante sconfitta contro Panama per essere una delle peggiori quattro terze squadre classificate), ma quella partita è stata, come dice la BBC, un "tocco di realtà" per una delle favorite per la Coppa.

"È la febbre del secondo gioco, vero?", scherzò Bellingham. "Con l'Inghilterra, si tratta sempre di vincere la prima partita, giocare bene e poi pareggiare la seconda". Alla fine ha detto che, ai tifosi, "direi di restare calmi; stiamo già pensando alla prossima partita", rispondendo anche brevemente a una domanda sul nuovo allenatore del Real Madrid, José Mourinho: "Mourinho è un allenatore di alto livello, sono molto felice".