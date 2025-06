Jude Law combatte con un cast stellare in Eden di Ron Howard

I fan del thriller potranno presto andare al cinema per vedere un nuovissimo progetto del regista Ron Howard. Conosciuto come Eden, questo film ruota attorno a un gruppo di estranei che decidono di stabilirsi su un'isola remota e isolata, un luogo che sembra selvaggio e pericoloso, ma che presto si rivela un terreno fertile per tradimenti e tradimenti.

Eden sarà presentato in anteprima nei cinema il 22 agosto e sarà interpretato da un cast epico composto da Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Bruhl e Sydney Sweeney. Mentre siamo in attesa di un trailer completo, la casa di produzione Vertical ha rivelato un breve teaser che sembra mostrare il personaggio di de Armas tirare alcuni fili e piantare i semi del dubbio nelle menti del resto dei coloni.

Dai un'occhiata al trailer e alla sinossi qui sotto.

"La scioccante storia vera di un gruppo di outsider (Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney) che si stabiliscono su un'isola remota solo per scoprire che la loro più grande minaccia non è il clima brutale o la fauna selvatica mortale, ma l'uno l'altro".