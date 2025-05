Judy e Nick vanno sotto copertura nel primo trailer di Zootopia 2 della Disney

HQ

Disney e Walt Disney Animation Studios hanno promesso di mostrare un primo trailer per Zootopia 2 oggi, ed è esattamente quello che ha appena debuttato. In vista dell'arrivo del film nei cinema il 26 novembre, il trailer iniziale ha appena debuttato e ha rivelato cosa possiamo aspettarci dalla trama di questo atteso seguito.

La cosa principale da notare è che questa volta Judy Hopps di Ginnifer Goodwin e Nick Wilde di Jason Bateman andranno sotto copertura per seguire le tracce di un rettile sfuggente, un'avventura che porta la coppia in aree e parti completamente nuove della città. Questo nuovo caso mette alla prova i legami della coppia non ortodossa come mai prima d'ora, vedendoli superare nuove sfide e minacce nella ricerca della verità.

La sinossi completa spiega: "In "Zootopia 2 dei Walt Disney Animation Studios", i detective Judy Hopps e Nick Wilde si ritrovano sulle tracce tortuose di un misterioso rettile che arriva a Zootropolis e mette sottosopra la metropoli dei mammiferi. Per risolvere il caso, Judy e Nick devono andare sotto copertura in nuove parti inaspettate della città, dove la loro crescente collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora.

Zootopia 2 è diretto da Jared Bush e Byron Howard dell'originale, con Bush che ha anche scritto la sceneggiatura, mentre Yvett Merino di Encanto produce il film.

Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.