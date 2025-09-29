Judy Hopps e Nick Wilde si ribellano all'ordine nel trailer finale di Zootopolis 2

HQ

Abbiamo dovuto aspettare molti anni per vedere il proseguimento della storia del coniglio poliziotto alle prime armi Judy Hopps e della volpe dispettosa Nick Wilde in Zootropolis, e ora mancano solo due mesi all'uscita di Zootropolis 2 il 26 novembre.

La Disney non ha voluto aspettare oltre per mostrarci l'ultimo trailer prima della premiere, e ora ce l'abbiamo. Ci aggiorna su ciò che più o meno già sappiamo del sequel: Hopps e Wilde lavorano insieme nel dipartimento di polizia di Zootropolis come un'unità, anche se i loro successi dopo aver messo l'ex sindaco dietro le sbarre nel film originale sono stati piuttosto scarsi. Ma ora si presenta una nuova opportunità quando un serpente, un animale bandito dalla città, appare dal nulla, e sembra che ancora una volta una cospirazione dall'alto minacci tutta la fauna selvatica, a meno che questa coppia di poliziotti pelosi non riesca a salvare la situazione.

Dai un'occhiata al trailer finale di Zotropolis 2 qui sotto.