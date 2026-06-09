Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton offrirà un'esperienza simile a quella di un Vampire Survivors più avanti quest'anno
Poncle sta portando la sua formula iconica su un altro IP.
Recentemente, lo sviluppatore Poncle ha anticipato che aveva una marea di progetti in cantiere, lasciando molti a chiedersi su cosa stesse lavorando esattamente il piccolo team indie. Ora abbiamo una risposta in parte, perché durante il Nintendo Direct ci è stato presentato Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton.
Questa è un'esperienza simile a Vampire Survivors ambientata nel mondo di Jujutsu Kaisen, che offre ai giocatori la possibilità di usare personaggi e volti familiari mentre tengono a bada orde di nemici attaccanti, e con una direzione pixel art simile.
Sappiamo che Poncle sta sviluppando il gioco e Shueisha Games sta pubblicando il progetto, ma ci mancano dettagli concreti sui piani di lancio. Tuttavia, debutterà almeno su Nintendo Switch 2 e arriverà nel 2026.