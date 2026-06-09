Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton offrirà un'esperienza simile a quella di un Vampire Survivors più avanti quest'anno

Recentemente, lo sviluppatore Poncle ha anticipato che aveva una marea di progetti in cantiere, lasciando molti a chiedersi su cosa stesse lavorando esattamente il piccolo team indie. Ora abbiamo una risposta in parte, perché durante il Nintendo Direct ci è stato presentato Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton.

Questa è un'esperienza simile a Vampire Survivors ambientata nel mondo di Jujutsu Kaisen, che offre ai giocatori la possibilità di usare personaggi e volti familiari mentre tengono a bada orde di nemici attaccanti, e con una direzione pixel art simile.

Sappiamo che Poncle sta sviluppando il gioco e Shueisha Games sta pubblicando il progetto, ma ci mancano dettagli concreti sui piani di lancio. Tuttavia, debutterà almeno su Nintendo Switch 2 e arriverà nel 2026.