Julián Álvarez chiede di essere venduto dall'Atlético de Madrid: "Voglio realizzare il mio sogno"

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Julián Álvarez ha dichiarato esplicitamente di voler lasciare l'Atlético de Madrid. E ora che è lontano dai giornalisti spagnoli, si è concesso più libertà di parlarne, sperando che la questione si risolva al suo ritorno. Per ora, il giocatore argentino ha detto che "non è il momento di parlarne, ma non posso nemmeno nasconderlo" e che "cerco di essere una persona onesta. Ho parlato con persone dell'Atlético Madrid, e penso che un trasferimento sia il meglio per tutti. Voglio realizzare il mio sogno".

Álvarez ha lasciato andare la bomba durante un'intervista dopo la vittoria dell'Argentina contro l'Austria ai Mondiali, in cui Messi ha segnato due gol.

Julián Álvarez e le offerte presentate da Barcellona e Real Madrid

La stampa ha riportato da tempo che il sogno di Álvarez è giocare per il FC Barcelona. Tuttavia, il cattivo rapporto tra Atleti e Barcellona ha reso difficile il trasferimento, con Atleti che ha negato di aver ricevuto offerte dal club e ha dichiarato che il giocatore non è in vendita.

Poi il Real Madrid offrì 150 milioni di euro per il giocatore e anche l'Atleti rifiutò, una mossa che alcuni considerarono un stratagemma del Madrid per aumentare il prezzo di mercato del giocatore e ostacolare il tentativo del Barça di ingaggiare la superstar.

Ma dopo queste dichiarazioni, è difficile capire come Julián Álvarez non sarà venduto quest'estate e non si allontanerà dall'Atlético de Madrid. La domanda è: il Barcellona alzerà la sua offerta per il giocatore?