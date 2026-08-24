Julián Álvarez fischiò e fischiò dai tifosi dell'Atlético de Madrid nel suo ritorno dopo un pareggio per 2-2

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Atlético de Madrid e Villarreal hanno chiuso la partita di domenica con un record di 2-2, un duello interessante tra le squadre che si sono classificate terze (Villarreal) e quarte (Atleti) la scorsa stagione... questo fu segnato anche dal ritorno in squadra di Julián Álvarez, dopo aver saltato la prima partita di LaLiga.

Come previsto, Álvarez è stato fischiato e fischiato dai tifosi al Metropolitano al 67° minuto, che ovviamente non gradivano vedere Álvarez chiedere pubblicamente di essere "realizzato il suo sogno" all'inizio di quest'estate, ma la scena è stata ancora più drammatica di quanto alcuni avessero potuto immaginare.

Il momento in cui Álvarez si è diretto da solo allo spogliatoio dopo la partita, urlato dai tifosi (uno gli ha persino lanciato una sciarpa) mentre gli altri compagni restavano in campo ad applaudire i tifosi locali, è diventato immediatamente una delle immagini più memorabili della stagione appena iniziata. Successivamente l'allenatore Simeone confermò che il club aveva chiesto ad Álvarez di non restare in campo e di andare da solo negli spogliatoi.

L'Athletic riporta che l'unico trasferimento che l'Atlético de Madrid considererebbe sarebbe venderlo per €150/£128 milioni a un club di Premier League, con l'Arsenal che in teoria è il club più interessato a lui, anche se non è stata fatta un'offerta. L'Atleti ha chiuso completamente la porta al Barcellona, rivale diretto in LaLiga, e la finestra di mercato chiude tra una settimana, quindi l'Arsenal dovrebbe fare un grande trasferimento molto velocemente, altrimenti Julián resterà all'Atleti... chiaramente infelice e indesiderato.

Álvarez riuscirà a guadagnarsi di nuovo la fiducia dei tifosi? Come festeggerà la prossima volta che segnerà un gol? E come reagiranno i tifosi nelle prossime partite contro il Barcellona?