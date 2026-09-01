Julián Álvarez rifiuta il trasferimento all'Arsenal e rimarrà all'Atlético de Madrid

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Nelle ultime ore del mercato dei trasferimenti estivo, Julián Álvarez sembra aver rifiutato di unirsi all'Arsenal e rimarrà all'Atlético de Madrid in questa stagione. Una delle storie più intriganti del mercato si concluderà (per ora) con l'argentino che resta all'Atlético de Madrid, che ha chiuso completamente la porta alla vendita al rivale FC Barcelona.

L'Atleti era però esposto a una vendita da un altro club (naturalmente, fuori dalla Spagna) e l'Arsenal apparve come opzione all'ultimo minuto per Atleti e Julián. Tuttavia, il tempo scadette e, secondo diverse fonti, Julián ha deciso di restare a Madrid.

Questo significa che il Barcellona non otterrà il giocatore desiderato e si prepara a completare il trasferimento di Gabriel Jesus dell'Arsenal come attaccante. Nel frattempo, l'Atleti porterà un nuovo attaccante nelle ultime ore del mercato, Jonathan David della Juventus, inizialmente in prestito, il che potrebbe suggerire che, nonostante Álvarez rimanga, il club si stia già preparando nel caso se ne vada in inverno o la prossima estate... o se rifiuterà di giocare al suo miglior livello.