Julian Cash e Lloyd Glasspool diventano la prima coppia britannica a concludere l'anno come numero 1 al mondo nel doppio maschile

Julian Cash e Lloyd Glasspool si sono assicurati di concludere l'anno come coppia di doppio numero 1 al mondo dopo aver vinto la seconda partita della fase a gironi delle ATP Finals di Torino. Sono la prima coppia tutta britannica a farlo, un'impresa simile a quella raggiunta lo scorso giugno, quando sono diventati la prima squadra maschile tutta britannica a vincere Wimbledon in 89 anni.

Cash (29 anni) è il numero 2 del mondo e Glasspool (31 anni) è il numero 1 del mondo, titoli che detengono dal 18 agosto 2025, quando hanno raggiunto le semifinali del Cincinnati Open. Anche se hanno perso la finale lì, hanno ottenuto una serie di 22 vittorie consecutive, aggrappandosi ai titoli del Queen's Club, Eastbourne, Wimbledon e Toronto.

In questa stagione, la prima come squadra, hanno vinto sette titoli e ricevuto il trofeo per aver concluso l'anno come squadra numero 1 al mondo. "Ci vogliono molte persone per arrivare a questo punto. Abbiamo fatto tante cose quest'anno e penso che entrambi abbiamo creduto davvero all'inizio dell'anno che questo fosse possibile per noi e essere qui ora è molto surreale", ha detto Cash durante la cerimonia a Torino (via ATP.com).

Cash e Glasspool giocheranno giovedì contro l'ex numero 1 del mondo in doppio Marcel Granollers e Horacio Zeballos.