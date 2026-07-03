Julian Nagelsmann si dimette da capo allenatore della Germania, Klopp sarebbe "pronto a prendere il suo posto" se richiesto

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Julian Nagelsmann non è più allenatore della nazionale tedesca dopo la deludente eliminazione agli ottaventi, eliminata dal Paraguay. Nonostante il trentottenne abbia detto di voler continuare nelle prossime edizioni di Nations League e UEFA Euro nei prossimi due anni, e con un certo sostegno dalla Federazione Calcistica Tedesca (DFB), la decisione gli è caduta sulla testa mentre la sua squadra ha fatto la storia nel modo sbagliato: prima sconfitta ai rigori per la Germania, terza Coppa del Mondo consecutiva senza raggiungere gli ottavi di finale.

La notizia è stata riportata da Sky Germany: Nagelsmann ha tenuto colloqui con la DFB giovedì e ha deciso di lasciare il suo ruolo di allenatore. L'allenatore insolitamente giovane ha preso il comando nel settembre 2023 e ha raggiunto i quarti di finale agli Europei UEFA nel 2024.

"Se la DFB vuole che continui, continuerò. Conosco la meccanica del calcio, so come funziona l'industria", ha detto Nagelsmann dopo la partita di lunedì. "So che molte persone vorranno che me ne vada, ma mi piacerebbe continuare se l'associazione calcistica lo volesse."

Il nome che tutti tireranno fuori ora è Jurgen Klopp. Sky Germany riporta che Klopp, pur essendo attualmente responsabile del calcio globale per il Red Bull Group, è pronto ad accettare il ruolo se gli verrà richiesto, poiché il suo contratto include una clausola speciale di uscita per la Germania.