Julianne Moore interpreta una casalinga diventata prodigio della recitazione in The Debut di A24

A24 continua a essere una delle case di produzione più efficienti ed efficienti nel mercato cinematografico, dato che l'organizzazione indipendente ha già offerto una grande quantità di opzioni solo nel 2026, tra cui The Drama, Backrooms, Undertone, Mother Mary, How to Make a Killing, Pillion e The Death of Robin Hood (in alcuni mercati).

Presto, A24 si espanderà ulteriormente con film come The Invite, Onslaught, Primetime e anche The Debut, e oggi ci stiamo concentrando proprio su quest'ultimo.

A24 ha condiviso il primo trailer completo di The Debut, offrendo un assaggio di ciò che il film offrirà quando debutterà più avanti nel 2026. Non conosciamo ancora i piani definitivi per l'arrivo, ma sappiamo che ruoterà attorno alla casalinga di Julianne Moore, che si allontana dalla sua vita monotona e fa un'audizione per un ruolo in uno spettacolo teatrale, uno spettacolo presentato e orchestrato dal drammaturgo e regista determinato di Paul Giamatti.

Da Jesse Eisenberg, che ha scritto la sceneggiatura e diretto The Debut, potete vedere il trailer qui sotto in vista della sua probabile anteprima in autunno.