Julio César Chávez Jr. (ex campione del mondo di pugilato) arrestato dalle autorità statunitensi per l'immigrazione dopo la sconfitta contro Jake Paul

HQ

Pochi giorni dopo la sua sconfitta per decisione unanime contro Jake Paul ad Anaheim, il pugile messicano Julio César Chávez Jr. è stato arrestato nella sua casa di Los Angeles dagli agenti dell'immigrazione degli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento per la sicurezza interna, Chávez è accusato di aver mentito su una domanda di carta verde del 2024 e ora rischia l'espulsione, nonostante sia sposato con una cittadina americana. Il combattente 39enne, figlio del leggendario campione del mondo Julio César Chávez, è anche sospettato di presunti legami con il cartello messicano di Sinaloa, un gruppo che il governo degli Stati Uniti classifica come organizzazione terroristica straniera.

Le autorità hanno confermato che oltre due dozzine di agenti federali hanno arrestato il pugile nel quartiere di Studio City, affermando che era rimasto oltre il visto prima di rientrare nel paese in libertà vigilata temporanea a gennaio. Il DHS ha anche rivelato che Chávez è ricercato in Messico per presunto coinvolgimento nel crimine organizzato e nel traffico di armi. Sua moglie, Frida Muñoz Chávez, era precedentemente sposata con Edgar Guzmán, figlio dell'ex leader del cartello Joaquín "El Chapo" Guzmán, approfondendo l'esame del suo caso.

Il team legale di Chávez ha negato con forza le accuse, definendole "oltraggiose" e mettendo in guardia contro quello che descrivono come un tentativo politicamente motivato di creare paura. L'avvocato Michael Goldstein ha dichiarato che Chávez non è mai stato condannato per accuse di armi nel 2024, come sostiene il DHS, ed è invece iscritto a un programma di diversione per la salute mentale che potrebbe portare al ritiro delle accuse.

Una volta visto come un re della boxe, la carriera di Chávez Jr. è stata a lungo segnata da polemiche. Dopo aver vinto il titolo WBC dei pesi medi nel 2011, lo ha perso l'anno successivo e da allora ha dovuto affrontare molteplici sospensioni per violazioni di sostanze. Con un record di 54 vittorie, 6 sconfitte e 1 pareggio, inclusi 34 KO, e un tempo campione sul ring, Julio César Chávez Jr. potrebbe ora trovarsi di fronte al suo avversario più difficile.