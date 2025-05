Jurassic World: Dominion è il film più costoso mai realizzato

Costa un sacco di soldi ricreare lucertole preistoriche, come gli ultimi dueJurassic World film possono attestare. Secondo i dati (grazie, Forbes), Universal, si dice che abbiano speso oltre 1,1 miliardi di dollari per realizzare gli ultimi due film, con Jurassic World: Dominion in particolare che ha un costo di produzione che è quasi pari a 584 milioni di dollari, rendendolo il film più costoso di tutti i tempi.

Il precedente detentore del record era Star Wars: The Force Awakens, che è costato poco più di $ 534 milioni. Il notevole costo di Jurassic World: Dominion è dovuto a una serie di fattori, tra cui i grandi pagamenti di stipendio al cast, gli ampi effetti visivi e le riprese che si sono svolte durante la pandemia. Ciò significava che il cast ha dovuto essere messo in quarantena per cinque mesi in un hotel di lusso durante le riprese.

Ingenti somme di denaro che difficilmente si sono riflesse nella qualità del film, che per molti, anche tra noi qui a Gamereactor, è stato considerato uno sforzo mediocre nella migliore delle ipotesi. Tuttavia, ciò non ha impedito aDominion di incassare oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, una somma a dir poco considerevole.

Cosa ne pensi di Dominion ?