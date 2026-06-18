Jurassic World: Dominion è ufficialmente incoronato il film più costoso di tutti i tempi dopo nuove dichiarazioni

Mi dispiace, Disney, ma dovremo togliere il vostro premio "più spesi soldi", rifinirlo e passarlo a NBCUniversal, dato che lo studio ha ufficialmente reclamato il film più costoso di tutti i tempi grazie a recenti documenti.

Secondo Fortune, i documenti mostrano che il Jurassic World: Dominion del 2022 è costato 658 milioni di dollari, rendendolo il film più costoso di sempre, superando persino il budget di Star Wars: Il Risveglio della Forza di 638 milioni e superando la nostra stima precedente di circa 584 milioni. Entrambi i film sono stati realizzati nel Regno Unito, che ha un forte sistema di rimborso, permettendo agli studi di richiedere un rimborso in parte per le riprese nel paese.

Tuttavia, nemmeno questo è bastato a salvare la Universal dal subire una piccola perdita nel film sui dinosauri del 2022. Si stima che, con un botteghino quasi esattamente di 1 miliardo di dollari, e la Universal che ne ha preso circa 500 milioni, il film abbia comunque fatto perdere allo studio qualche soldo solo per la vendita dei biglietti. Jurassic World sembra sempre una scelta sicura per la Universal dal punto di vista del botteghino (a meno che non puntino al film più costoso di sempre), dato che sta lavorando proprio a un sequel del reboot del franchise, Jurassic World: Rebirth.