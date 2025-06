Jurassic World Evolution 3 introduce i cuccioli di dinosauro e molto altro ancora a ottobre

Riportare in vita i dinosauri dall'estinzione, metterli dietro una recinzione, costruire un parco a tema intorno a loro e sperare che tutto vada bene. La storia ha dimostrato più e più volte che non è una buona idea... eppure continuiamo a fare lo stesso. Almeno, se è sotto forma di un videogioco come Jurassic World Evolution 3, possiamo avere un controllo diretto dei dinosauri...

Annunciato al Summer Game Fest, Frontier Development è tornato con un terzo capitolo del costruttore e simulatore di parchi a tema, proprio come un nuovo film in uscita (Jurassic World Rebirth, il 2 luglio).

Cosa c'è di nuovo questa volta? Nuove ambientazioni, come il Giappone, strumenti di modifica del terreno nuovi e molto migliorati e, forse la cosa più emozionante, cuccioli di dinosauro! Sembrano così carini! E con 80 specie fin dall'inizio, ci sarà molto da godere fin dal primo giorno.

Jurassic World Evolution 3 verrà lanciato il 21 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X/S.