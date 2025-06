Jurassic World Evolution 3 non utilizzerà più l'IA generativa dopo che i fan si sono lamentati

HQ

Jurassic World Evolution 3 è stato annunciato questo mese, poco prima dell'uscita di Jurassic World Rebirth, anche se non necessariamente collegato. Nel nuovo film, la maggior parte dei dinosauri sono morti tranne che in un luogo, mentre nel gioco Frontier, prosperano in luoghi come le Badlands nel Montana o in Giappone. Il primo trailer, narrato da Jeff Goldblum, mostrava alcuni ritratti di scienziati... che sono stati creati con l'intelligenza artificiale generativa.

Dopo il contraccolpo ricevuto dai fan, con alcuni che hanno affermato di aver rimosso il gioco dalle loro liste dei desideri, Frontier Developments ha risposto sui forum di Steam: "Grazie per il tuo feedback su questo argomento. Abbiamo scelto di rimuovere l'uso dell'intelligenza artificiale generativa per i ritratti degli scienziati all'interno di Jurassic World 3".

Apparentemente, il gioco ha utilizzato l'intelligenza artificiale solo per creare alcuni volti di sfondo, ma i fan si sono schierati in difesa degli artisti, il cui lavoro potrebbe non essere più necessario se più aziende di videogiochi utilizzassero questi strumenti per ridurre i costi.