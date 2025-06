HQ

Il franchise Jurassic Park /World ha raggiunto il suo settimo film. Siamo ora all'Episodio VII, con quattro film in soli dieci anni. Sono molti, ma per fortuna per Universal hanno avuto successo. Sebbene l'accoglienza della critica sia stata mista, i fan erano generalmente felici... Fino all'ultimo, Jurassic World Dominion, che era troppo grande, troppo lungo, troppo contorto, aveva troppi personaggi e sottotrame, tonnellate di fan service e alcune idee folli, ma ha fallito terribilmente nella sua esecuzione. Jurassic World Dominion è uscito un po' dalle righe, e ha bruciato la fiducia nella serie anche per molti fan irriducibili Jurassic Park. Se Universal e Steven Spielberg avevano intenzione di riavviarlo, era chiaro che dovevano adottare un approccio diverso, sia in termini di storia, stile e scala.

Ma dopo aver visto Jurassic World: Rebirth... Devo dire che potrei aver bisogno di riconsiderare la mia posizione nei confronti di Dominion. Mi manca Colin Trevorrow. Beh, mi manca J.A. Bayona più di tutto, la sua sensibilità e il suo senso di meraviglia, ma sarebbe sempre stato un regista ospite per il film ponte della trilogia diJurassic World. Ma Trevorrow e lo sceneggiatore Derek Connolly avevano una sorta di grande idea: un'idea chiara, ambiziosa e audace di dove la serie dovrebbe andare per offrire qualcosa di diverso dal capolavoro di Spielberg, probabilmente peggiore, inevitabilmente peggiore, ma eccitante e prezioso di per sé.

Jurassic World: Rebirth, che è stato accelerato in 18 mesi, non ha nulla di tutto ciò. La sceneggiatura, scritta molto prima che si trovasse un regista, è stata una richiesta di David Koepp, uno sceneggiatore veterano e di talento, sì, ma anche un fattorino per dirigenti la cui filmografia include classici moderni come Jurassic Park, Mission: Impossible, Spider-Man e Panic Room, ma anche film commerciali usa e getta come Angels & Demons, Jack Ryan: Shadow Recruit, e The Mummy dal 2017. O gli ultimi due Indiana Jones film... Non esattamente qualcuno che si aspettava di infondere alla serie una rinnovata energia o molta passione (o qualsiasi passione), ma uno scrittore competente e gestibile che offre un prestigioso titolo di credito, ma probabilmente non sarà in giro per il sequel a meno che non glielo venga chiesto di nuovo.

Annuncio pubblicitario:

In effetti, è stato ampiamente riportato che David Leitch era stato contattato per dirigere, ma lo aveva rifiutato perché non aveva abbastanza spazio per il suo input creativo. Invece è stato scelto Gareth Edwards, noto per la sua abilità nel girare in location reali (e tropicali) con tanto di effetti digitali, allestendo scatti davvero bellissimi... e non molto altro.

Jurassic World si ritira in un vecchio territorio

Il risultato è che Jurassic World: Rebirth sembra un grande passo indietro alle origini: una storia molto semplice, ambientata nella stessa location dall'inizio alla fine, un dinosauro che insegue l'altro con poco o nulla di interessante da raccontare nel mezzo. A causa di come inizia la trama, sembra quasi una rivisitazione di The Lost World: Jurassic Park, ma senza quelle grandi sequenze che Spielberg ha creato, sembra di tornare nel territorio di Jurassic Park 3.

Per molte persone, questa sarà una benedizione. Infatti, Jurassic Park 3, con i suoi 90 minuti di durata che sono stati sostanzialmente improvvisati durante le riprese, ha avuto una certa rivalutazione ultimamente come modello di ciò che dovrebbe essere un film Jurassic Park: breve, semplice, con personaggi di base e un sacco di dinosauri.

Annuncio pubblicitario:

Non sono d'accordo, ma questa è la mia opinione, e sono sicuro che molte persone troveranno Jurassic World: Rebirth rinfrescante in questo senso, specialmente perché, come posso essere d'accordo, Trevorrow ha lasciato che le cose sfuggissero di mano: le folli sottotrame come Maisie Lockwood che è un clone umano in Fallen Kindgom (che in seguito viene rielaborato in Dominion ), la reintroduzione di Lewis Dodgson dal romanzo di Michael Crichton, e tutte quelle cose con le locuste...

Riportare il franchise al punto di partenza era, sulla carta, la strada da percorrere: concentrarsi sui brividi, le paure e gli inseguimenti con dinosauri per lo più nuovi che nessuno ha mai visto prima mescolati con i vecchi preferiti in modo che i fan abbiano ancora quella sensazione familiare. È girato bene, di sicuro, anche se penso ancora che sia molto indietro rispetto al lavoro di Bayona con Fallen Kingdom, anche se sembra più naturale e meno artificiale di Jurassic World e Dominion.

Ma non riesco proprio a perdonare quanto poco impegno abbiano messo in questo, e quanto poco si siano preoccupati della continuità, quasi al punto di ripetere la mancanza di rispetto che J.J. Abrams ha fatto con Star Wars Episode IX, cancellando completamente tutto ciò che Trevorrow, Connolly ed Emily Carmichael hanno cucinato in tre film: che la vita ha trovato un modo e che i dinosauri e gli esseri umani stavano per coesistere.

In questo film, la maggior parte dei dinosauri sono morti, e rimangono solo in alcuni luoghi equatoriali... tra cui un'isola tropicale... che guarda caso ha anche un altro laboratorio abbandonato InGen di cui nessuno aveva mai sentito parlare prima. Suona familiare? È come se il franchise si stesse ritirando nella premessa originale con la coda tra le gambe, come se l'originalità fosse severamente vietata per David Koepp. Per la prima volta, io, un dino-nerd, mi sto stancando del franchise: la trilogia Jurassic World, pur essendo fedele a ciò per cui la serie è nota (dinosauri che inseguono gli umani) ha sempre cercato in ogni capitolo di offrire qualcosa di nuovo. Qui, è di nuovo la stessa storia.

Cosa Jurassic World: Rebirth sbaglia

Ma... Sono consapevole che sto entrando in una doppia contraddizione. Innanzitutto, sembro il fan amareggiato che giudica un film perché non corrisponde alle sue aspettative, per quello che non è piuttosto che per i suoi meriti. E in secondo luogo, sapevo già tutto questo prima di iniziare il film: la produzione affrettata, le differenze creative, la premessa del film... Eppure, avevo ancora la speranza che, nonostante quello che sento stia prendendo la strada più facile e meno interessante, sarebbero stati ancora in grado di realizzare un film forte. Il vero problema, il motivo per cui penso che questo film fallisca, è che non solo non è originale, ma non è abbastanza eccitante. Ci sono, credo, meno dinosauri rispetto a prima, e quasi nessuno di loro rimane per più di una sequenza, facendoli sentire come boss in un videogioco piuttosto che personaggi reali di cui ci si potrebbe davvero interessare (anche se solo un po'), cosa che è successa a volte negli altri film.

I personaggi umani sono un miglioramento... parzialmente. Scarlett Johansson dà al film un grande potere da star, e guardare lei, una fan dichiarata Jurassic Park, smanettare sui dinosauri nelle interviste e nelle campagne di marketing è stata una delle cose migliori che ho preso da tutto il film. Interpreta un ex militare incaricato di guidare una spedizione nell'isola piena di dinosauri, legandosi a Jonathan Bailey, un paleontologo che ama i dinosauri ed è un protagonista estremamente simpatico che purtroppo ottiene pochissimo sviluppo. Mahershala Ali interpreta un altro veterano militare amico del personaggio di Johansson... E questo è fondamentalmente tutto per i personaggi principali umani.

Buono sulla carta, ma non ottengono quasi nessuno sviluppo in quanto devono condividere il tempo sullo schermo con una delle famiglie meno interessanti mai messe sullo schermo. Una famiglia bloccata sull'isola che ha la sua avventura parallela e interrompe completamente il ritmo. Finisci per avere la sensazione di non aver passato abbastanza tempo con il cast principale, che il film ha rovinato una delle poche cose buone che la sceneggiatura aveva perché era obbligatorio avere civili per aggiungere più senso di pericolo, anche se, con i bambini coinvolti, sai che staranno bene. Non aggiungono assolutamente nulla.

E non tutte le scene d'azione colpiscono allo stesso modo. Il Mosasaurus, che ha avuto solo brevi cameo nella trilogia World, ottiene finalmente una grande scena d'azione da solo, condiviso con Spinsaurus con un design accurato dalla scienza, ma la loro apparizione è molto breve. Il T-Rex è tornato con una sequenza in un fiume ripresa dalla sceneggiaturaJurassic Park originale, ed è una delle migliori del film (sì, anche una delle migliori sequenze del film è un'idea riciclata). Ma, dopo aver parlato tanto di ricondurre il film all'horror, ho trovato una mancanza di tensione, tranne che per il finale. E quella scena con il Titanosauro, copiando la musica dalla scena del Brachiosauro del primo Jurassic Park... un'altra copia di quello che avevo fatto prima, e con una CGI poco convincente. Hanno anche un cucciolo di dinosauro, perché dovevano, cosa che avevano già fatto nella serie Camp Cretaceous. E, per quanto ne so, non un singolo animatronic è stato utilizzato o è arrivato al montaggio finale, il che è un peccato perché sono sempre divertenti da guardare, anche quando attirano l'attenzione su di sé.

Se sembro un padre deluso è perché penso sinceramente che abbiano provato molto, molto poco con Jurassic World: Rebirth. Penso che il franchise abbia un grande potenziale da un punto di vista narrativo: con i dinosauri che presumibilmente vagano liberi sulla Terra, si possono raccontare tutti i tipi di storie in tutti i tipi di ambientazioni. Invece, Rebirth prende tutto quel potenziale, lo getta nel cestino e fa lo stesso film da capo, ma senza i personaggi, la suspense o le sorprese che hanno reso l'originale così buono.

Per me è estremamente deludente, ma data l'accoglienza della critica che hanno avuto gli ultimi film, posso capire perché l'abbiano fatto. Se vuoi passare due ore a guardare dinosauri fantastici, cartoline esotiche e ascoltare quell'iconica colonna sonora di John Williams senza alcun contesto originale, Rebirth probabilmente ti intratterrà meglio degli ultimi film. Ma non è evoluzione, è regressione. E questo alla fine porta all'estinzione.