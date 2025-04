Jurassic World: Rebirth è confermato come il secondo film più lungo della serie finora

HQ

Jurassic World: Rebirth è, come probabilmente saprai, il settimo film del franchise, e ci sono state voci che girano sul fatto che presenterà anche dinosauri sputafuoco. Quello che sappiamo per certo ora è che Rebirth sarà il secondo film più lungo della serie, con una durata di 134 minuti.

Con Gareth Edwards alla regia e una sceneggiatura di David Koepp (sì, lo stesso ragazzo che ha scritto l'originale del 1993), il film punta a ricatturare quell'antica magia che ha reso Jurassic Park un classico. In primo piano questa volta c'è Zora Bennett (interpretata da Scarlett Johansson), un'esperta di operazioni segrete, che si allea con il paleontologo Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey) per una missione top-secret: raccogliere il DNA di alcuni dei dinosauri più grandi e cattivi in circolazione.

L'obiettivo? Creare un nuovo farmaco rivoluzionario. Ma ovviamente le cose non vanno esattamente secondo i piani. La spedizione si imbatte in ogni sorta di caos dopo aver incontrato una famiglia naufragata e essersi imbattuti in un'isola piena di dinosauri mutanti da esperimenti falliti del passato.

Jurassic World: Rebirth uscirà nelle sale il 2 luglio e, onestamente, speriamo davvero che sia migliore degli ultimi tre film.

Ti senti pronto per un altro caos di dinosauri?