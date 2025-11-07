Jurassic World: Rebirth sequel secondo quanto riferito in lavorazione

HQ

Anche se Jurassic World: Rebirth potrebbe non essere riuscito a incassare oltre un miliardo di dollari come ha fatto il suo predecessore, è ancora al sicuro tra i primi 5 film al botteghino quest'anno, rastrellando quasi $ 900 milioni quando tutto è stato detto e fatto. Non dovrebbe sorprendere quindi che un sequel sembri essere in lavorazione presso la Universal.

Secondo l'insider del settore Jeff Sneider, il sequel di Jurassic World: Rebirth riporterà anche il cast e il regista originali. Gareth Edwards è in trattative finali per dirigere e il piano è di far tornare anche Mahershala Ali, Scarlett Johansson e Jonathan Bailey.

Non abbiamo ancora notizie sulle descrizioni della trama, su chi scriverà il film o su quando uscirà, ma è probabile che la Universal voglia battere il ferro finché è caldo e cercare di ottenere un altro film d'azione sui dinosauri in arrivo nei prossimi due anni.