Jürgen Klopp chiederebbe al Real Madrid di liberarsi di Vinícius se si unisse come nuovo allenatore

Il Real Madrid si è separato dall'allenatore Xabi Alonso questa settimana, e il suo sostituto Álvaro Arbeloa non è partito con il piede destro, perdendo la sua prima partita in modo disastroso, poiché la squadra è stata eliminata dall'Albacete, un club di seconda divisione in Coppa di Spagna.

Arbeloa, 42 anni, la cui carriera da allenatore è stata tutta nelle squadre giovani e riserve del Real Madrid, potrebbe non durare a lungo, dato che si vocifera secondo cui Jürgen Klopp sta considerando di allenare il Real Madrid se il club glielo chiederà. L'ex allenatore del Borussia Dortmund e Liverpool ha deciso di ritirarsi dalle funzioni di allenatore nel 2024 e ora lavora per la Red Bull come Global Head of Soccer, negando però di essere stato contattato dal club spagnolo.

Tuttavia, il giornalista di Sky Germany Florian Plettenberg insiste che il Real Madrid "ha sempre affascinato" Klopp e, pur sentendo "una forte identificazione con il progetto Red Bull", considererebbe di lasciarlo per due cose: la nazionale tedesca o il Real Madrid.

I cambiamenti che Jürgen Klopp farebbe se fosse scelto per allenare il Real Madrid

Se Klopp arrivasse (cosa che accadrebbe in estate, dopo la fine della stagione con Arbeloa), chiederebbe alcune cose, secondo TeamTalk, e la più drastica sarebbe liberarsi di Vinícius Jr. Venderlo in estate prima della scadenza del suo contratto nel 2027 e con la grossa somma di denaro che porterà Nico Williams dell'Athletic Bilbao, che ha quasi firmato per il Barcellona la scorsa estate, ma alla fine ha firmato un contratto con il Bilbao fino al 2035 con una grande clausola di svincolazione.

Un'altra cosa sarebbe stata l'assunzione di un nuovo centrocampista, il Newcastle Bruno Guimaraes, che agirebbe come "centrocampista organizzatore". Altre cose potrebbero includere l'attrazione di altri giocatori dal Liverpool, che Klopp conosce bene.

