Jürgen Klopp è il successore più ambito di Nagelsmann dopo il disastro della Coppa del Mondo

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L'eliminazione della Germania dai Mondiali ha scioccato e deluso i tifosi, anche se non è stato del tutto sorprendente: prima di allora si era molto discusso di questa versione della "mannschaft" come una delle più deboli degli ultimi anni, e continua la tendenza: da quando è stata campione nel 2014, la Germania non è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale ai Mondiali. Hanno però fatto la storia, essendo stata la prima sconfitta della Germania ai rigori (inclusa la Germania Ovest).

L'allenatore Julian Nagelsmann ha dichiarato di non aver intenzione di dimettersi (ha un contratto fino al 2028, dopo gli Europei) e ha il sostegno del direttore sportivo della DFB Rudi Völler, ma sempre più voci dicono che dopo tre anni (Nagelsmann è in carica dal 2023 e non è riuscito a raggiungere la finale di UEFA Euro e Nations League), sia necessario un cambiamento. E il nome che la maggior parte delle persone dice è... Jürgen Klopp, uno degli allenatori più rispettati che ha lasciato il Liverpool nel 2024 per lavorare per la RedBull, ma si vocifera che possa tornare a fare da allenatore.

Se prima Klopp era sempre legato al Real Madrid, ora sarà legato alla nazionale tedesca. "Penso che il 99% della Germania vorrebbe Klopp al posto dell'allenatore, rappresenta tutto ciò di cui hanno bisogno in questo momento - energia, passione, tenaciezza", ha detto l'ex internazionale tedesco Robert Huth a TalkSport. "È inevitabile che Nagelsmann se ne vada e penso che Klopp lo accetterebbe sicuramente, è amato praticamente da tutti".

Klopp ha commentato che il gol di Tah è stato annullato dal VAR, paragonandolo al "60% dei gol dell'Arsenal"

Per il momento, Klopp contribuisce anche come commentatore calcistico e, naturalmente, ha parlato della sconfitta della Germania, criticando il VAR per aver annullato il suo gol, causato da un fallo contro il portiere paraguaiano che lo ha ostacolato nell'azione. "Se il gol è illegale, allora l'Arsenal non sarà campione d'Inghilterra", ha detto Klopp a Magenta TV. "Hanno segnato il 60% dei loro gol in questo modo."

E quando gli è stato chiesto del suo potenziale futuro come allenatore di German, ha semplicemente risposto: "Non ci ho ancora pensato. Capisco che ora si menziona il mio nome. Ma non è il momento di parlarne" (tramite AS).