Jürgen Klopp nega i legami con il Real Madrid: "Sono tutte sciocchezze, non hanno chiamato nemmeno una volta"

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Le voci ricorrenti secondo cui Jürgen Klopp sarà preso in considerazione per un posto al Real Madrid la prossima stagione sono "sciocchezze", ha detto l'ex allenatore tedesco. "Non hanno chiamato nemmeno una volta, nemmeno una volta", ha spiegato durante la presentazione di MagentaTV, una piattaforma televisiva tedesca che trasmetterà tutte le partite della Coppa del Mondo la prossima estate.

Klopp, che ha lavorato come capo allenatore del Liverpool tra il 2015 e il 2024, ha accettato un incarico come Responsabile del Global Soccer per la Red Bull GmbH, ma altre voci suggeriscono che non sia felice di quella posizione e vorrebbe tornare ad allenare... cosa che il tedesco non negava.

"Al momento non ci sto pensando, per fortuna non c'è motivo. Per la mia età sono abbastanza avanzato nella vita, ma come allenatore non ho ancora finito del tutto. Non ho ancora raggiunto l'età pensionabile. Chissà cosa succederà negli anni a venire? Ma non c'è nulla di pianificato."

"Sono tutte sciocchezze, non hanno chiamato nemmeno una volta"

E riguardo alla sua possibile posizione al Real Madrid, Klopp ha detto: "Se il Real Madrid avesse telefonato, ne avremmo già sentito parlare. Ma sono tutte sciocchezze. Non hanno chiamato nemmeno una volta, nemmeno una volta. Il mio agente è lì, puoi chiederglielo. Non l'hanno chiamato nemmeno loro."

I media spagnoli locali hanno riportato che il club intende ancora sostituire Álvaro Arbeloa a fine stagione, con Klopp come scelta preferita, ma cercherà alternative come Mauricio Pochettino.

Chi pensi finirà per lavorare come allenatore del Real Madrid la prossima stagione?