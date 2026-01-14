Jürgen Klopp prova pietà per Xabi Alonso, e si vocifera ancora una volta per il Real Madrid

HQ

Subito dopo l'espulsione di Xabi Alonso da allenatore del Real Madrid, il club spagnolo ha annunciato Álvaro Arbeloa, ex giocatore e allenatore delle squadre giovanili e riserve dal 2020, come nuovo allenatore. Non specificarono però per quanto tempo... e Jürgen Klopp sarebbe ascoltato.

Se il Real Madrid volesse portare un allenatore più esperto (o qualcuno con più esperienza), Jürgen Klopp "ci darebbe seriamente considerazione", ha riportato Sky Germany. Il manager tedesco è uno degli allenatori più rispettati degli ultimi due decenni, guidando il Borussia Dortmund agli ultimi due titoli di Bundesliga nel 2011 e 2012, e guidando il Liverpool tra il 2015 e il 2024, portandoli a un titolo di Premier League, un titolo di Champions League e altre due finali di Champions League... perso contro il Real Madrid.

Klopp è stato intervistato su ServusTV in Germania, e ha detto che nessuno lo ha contattato: "Il mio telefono ha effettivamente squillato - ma non da Madrid. C'erano però alcune persone che hanno sentito il bisogno di parlarne con me."

Klopp ha aggiunto che prova pietà per Alonso. "Quando arrivi dopo una leggenda e un allenatore incredibilmente di successo come Carlo Ancelotti, che aveva un modo molto specifico di gestire le sue squadre, e poi cerchi di introdurre nuove regole, ora si è rivelato troppo difficile. Mi dispiace davvero per lui, perché lo considero un grande allenatore."

Arbeloa lavora dal 2020 nelle squadre giovanili ed è stato promosso questa stagione al Real Madrid Castilla, la sua squadra B. Poiché è ancora sotto contratto con il club, se Klopp o chiunque altro arrivasse al club, è probabile che Arbeloa tornerebbe al Castilla.

Attualmente Klopp lavora come responsabile del Global Soccer per la Red Bull GmbH, ritirandosi dall'allenamento dopo aver lasciato il Liverpool, ma non è la prima volta che si vocifera di Klopp per i Blancos: se una squadra potesse convincerlo a uscire dal ritiro da allenatore, quella sarebbe il Real Madrid.

Pensi che Arbeloa finirà la stagione con il Real Madrid, o che arriverà qualcun altro?