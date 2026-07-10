Jürgen Klopp rivela una storia divertente quando il Liverpool ha cercato di ingaggiare Kylian Mbappé: "Volavamo in tondo"

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Kylian Mbappé ha segnato di nuovo in una vittoria dominante per 2-0 contro il Marocco ai quarti di finale della Coppa del Mondo, segnando ora otto gol in questa competizione, nonostante abbia sbagliato un rigore in precedenza. Dopo la partita, ha salutato Jürgen Klopp, che ha assistito allo stadio di Boston, e si vocifera fortemente che sarà il prossimo allenatore della Germania in successione a Julian Nagelsmann.

L'abbraccio, la conversazione e le risate tra il giocatore francese e l'allenatore tedesco sorpresero alcuni, dato che non avevano mai lavorato insieme prima. E pochi istanti dopo, Klopp ha parlato con Magenta TV e ha raccontato una storia: fino a che punto è arrivato quando, come allenatore del Liverpool, ha cercato di ingaggiare Mbappé... Nel 2017!

Klopp ha rivelato che è stato "il non-transfer più costoso in cui abbiamo investito". Ha raccontato che, nel 2017, quando Mbappé, che a 19 anni era una stella emergente, cercava un nuovo club dopo aver lasciato Monaco, il Liverpool chiese a Klopp di convincerlo a unirsi al club. E volarono con un jet privato, da Blackpool a Nizza, dove Kylian e tutta la sua famiglia salirono sull'aereo.

Andare dove? Da nessuna parte: volavano in tondo, parlando, mangiando buon cibo... perché non potevano essere visti insieme per evitare fughe di notizie alla stampa. Dopo alcune ore in volo, Mbappé e la sua famiglia se ne andarono... e il giocatore finì per unirsi al Paris Saint-Germain. Nonostante lo spreco di tempo e denaro, Klopp non serba rancore verso l'attuale giocatore del Real Madrid. "Era fantastico, ma alla fine è andato a Parigi".