Jürgen Klopp sarebbe stato avvicinato da Chelsea e Man United, ma i club lo negano

L'ex allenatore del Liverpool Jürgen Klopp è stato a un certo punto avvicinato dal Chelsea e dal Manchester United, almeno secondo Marc Kosicke, agente di Klopp, che lo ha rivelato in un'intervista al Transfermarkt, e ha detto che entrambi i club inglesi hanno chiesto ai rappresentanti di Klopp quando avrebbe lasciato il Liverpool alla fine della stagione 2023/24.

Tuttavia, entrambe le squadre hanno poi negato di aver avuto contatti con Jürgen Klopp. Kosicke rivelò che Jürgen aveva chiaramente dichiarato che non avrebbe allenato nessun altro club in Inghilterra. "Queste domande continuano ad arrivare. È estremamente soddisfatto di ciò che ha raggiunto. Ed è ancora meraviglioso entrare nella storia come uno dei pochi allenatori che ha allenato solo tre club e non è mai stato licenziato."

Klopp ha deciso di ritirarsi dall'allenamento dopo aver lasciato il Liverpool nel 2024, e si è unito alla Red Bull come responsabile del Global Soccer. Tuttavia, viene spesso associato al Real Madrid, soprattutto dopo il licenziamento di Xabi Alonso il mese scorso. Si dice che il leggendario allenatore sia nel "radar" del Real Madrid, e Klopp sia "affascinato" dal Real Madrid, ma non è mai arrivato nessun accordo, e le voci si sono poi attenuate da quando Álvaro Arbeloa ha preso la guida della squadra spagnola.