Just Dance 2026 verrà lanciato su Nintendo Switch a ottobre

Come parte del Nintendo Partner Direct, è stato appena rivelato che l'era del Just Dance che domina le piattaforme Nintendo continuerà questo ottobre. Just Dance 2026 è quasi arrivato e verrà lanciato il Nintendo Switch già il 14 ottobre 2025.

Per quanto riguarda ciò che includerà, possiamo aspettarci 40 nuove tracce su cui ballare, tra cui Houdini di Dua Lipa, Hung Up di Madonna, All Star di Smash Mouth, Counting Stars di One Republic e altro ancora.

A questo si aggiungerà una nuovissima modalità cooperativa nota come Party Mode, in cui i giocatori si alleano per ballare e suonare le loro canzoni preferite nel tentativo di accumulare il punteggio più alto.

Con il lancio in arrivo, dai un'occhiata al trailer del gioco qui sotto.