Just Stop Oil appende la sua giacca ad alta visibilità e chiude la giornata

La campagna di Just Stop Oil per fermare le trivellazioni di petrolio e gas naturale è stata a dir poco contorta. Sebbene nessuno possa negare la filosofia del gruppo di attivisti per il clima, i suoi metodi sono stati poco ortodossi e spesso piuttosto confusi, come in un metodo per impedire ai governi di continuare a fare affidamento sui combustibili fossili, il gruppo ha deturpato dipinti famosi con zuppa, ha inscenato proteste in occasione di eventi sportivi e ha persino causato disagi agli spettacoli teatrali. Questo non accadrà più.

Just Stop Oil ha annunciato l'intenzione di "appendere il chiodo all'alta visibilità" e di intraprendere una diversa linea d'azione nella sua crociata contro l'uso dei combustibili fossili. Ora, l'organizzazione concentrerà i suoi sforzi nei tribunali e nelle carceri, dove molti dei suoi membri rimangono come "prigionieri politici". In sostanza, se siete preoccupati per l'organizzazione che si imbatterà a Silverstone durante la gara di Formula 1 di quest'estate, che causerà il caos al Grand National ad aprile, o che si incatenarà ai termosifoni nelle gallerie d'arte o ai pali delle porte negli stadi di calcio, questo non accadrà oltre.

Just Stop Oil ha detto quanto segue su questo argomento:

"La richiesta iniziale di Just Stop Oil di porre fine al nuovo petrolio e gas è ora la politica del governo, che ci rende una delle campagne di resistenza civile di maggior successo nella storia recente. Abbiamo tenuto oltre 4,4 miliardi di barili di petrolio nel sottosuolo e i tribunali hanno dichiarato illegali le nuove licenze di petrolio e gas.

"Quindi è la fine della zuppa su Van Gogh, dell'amido di mais su Stonehenge e della lenta marcia per le strade. Ma non è la fine dei processi, delle intercettazioni e della sorveglianza, delle multe, della libertà vigilata e degli anni di carcere. Abbiamo smascherato la corruzione al centro del nostro sistema legale, che protegge coloro che causano morte e distruzione mentre persegue coloro che cercano di minimizzare i danni. Just Stop Oil continuerà a dire la verità nei tribunali, a parlare a favore dei nostri prigionieri politici e a denunciare le oppressive leggi anti-protesta del Regno Unito. Continuiamo a fare affidamento su piccole donazioni da parte del pubblico per far sì che ciò accada.

"Questa non è la fine della resistenza civile. I governi di tutto il mondo si stanno ritirando dal fare ciò che è necessario per proteggerci dalle conseguenze della combustione incontrollata di combustibili fossili. Mentre ci dirigiamo verso i 2°C di riscaldamento globale entro il 2030, la scienza è chiara: miliardi di persone dovranno spostarsi o morire e l'economia globale è destinata al collasso. Questo è inevitabile. Siamo stati traditi da una classe politica moralmente in bancarotta.

"Poiché le aziende e i miliardari corrompono i sistemi politici in tutto il mondo, abbiamo bisogno di un approccio diverso. Stiamo creando una nuova strategia, per affrontare questa realtà e per assumerci le nostre responsabilità in questo momento. Niente di meno che una rivoluzione ci proteggerà dalle tempeste in arrivo".

Con questo in mente, la protesta finaleJust Stop Oil si terrà il 26 aprile, e vedrà le persone radunarsi aParliament Square Londra come ultimo commiato.

