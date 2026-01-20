Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Orari e come guardare UFC 324 questo weekend

HQ

Il primo pay-per-view UFC dell'anno promette fuochi d'artificio con la stella britannica Paddy Pimblett che affronta l'ex campione ad interim Justin Gaethje nell'evento principale all'UFC 324. Il vincitore conquistarà il titolo UFC ad interim dei pesi leggeri, a seguito dell'annuncio del campione Ilia Topuria che sarà fuori dal campo per un futuro prevedibile per motivi personali.

Pimblett entra in gabbia grazie alla vittoria più importante della sua carriera, un KO al terzo round su Michael Chandler. Il pugile del Liverpool non ha mai nascosto la sua ambizione di affrontare Topuria per il titolo indiscusso, iniziando con una vittoria a Las Vegas.

UFC 324: Data, Ora, Luogo

L'evento si terrà sabato 24 gennaio presso l'iconica T-Mobile Arena di Las Vegas, Nevada.



Orario di inizio della card principale: 21:00 ET / 18:00 PT / 2:00 GMT (domenica)



Passeggiate in gabbia tra Gaethje e Pimblett: circa 23:25 ET / 20:25 PT / 4:25 GMT (domenica)



I fan in Europa dovrebbero tenere presente le prime ore della domenica mattina per l'evento principale, con orari soggetti a variazioni.

UFC 324 Fight Card

Carta principale:



Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett - Peso leggero



Sean O'Malley vs. Song Yadong - Pesi gallo



Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis - Pesi massimi



Natalia Silva vs. Rose Namajunas - Pesi mosca femminili



Arnold Allen vs. Jean Silva - Pesi piuma



Preliminari:



Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo - Pesi gallo



Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev - Pesi medi



Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas - Mediomassimi



Primi preliminari:



Alex Perez vs. Charles Johnson - Pesi mosca



Michael Johnson vs. Alexander Hernandez - Pesi leggeri



Josh Hokit vs. Denzel Freeman - Pesi massimi



Ricky Turcios vs. Cameron Smotherman - Pesi gallo



Adam Fugitt vs. Ty Miller - Pesi Welter



Come guardare UFC 324

L'evento sarà trasmesso in streaming su Paramount+ negli Stati Uniti come parte del nuovo accordo di trasmissione UFC della piattaforma. Nel Regno Unito, i fan possono acquistare UFC 324 tramite TNT Sports Box Office per £19.99.

Gli abbonati DAZN al livello Ultimate possono accedere al PPV come parte del loro abbonamento, offrendo un potenziale risparmio annuale di oltre £300/$500 rispetto all'acquisto di PPV individuali. L'Ultimate Tier è disponibile a $44,99 al mese negli Stati Uniti e a £24,99 al mese nel Regno Unito.

Probabilità Gaethje vs. Pimblett

I bookmaker vedono questa come una sfida combattuta, anche se Pimblett è la leggera favorita a 2/5, con Gaethje a 7/4.

Racconto del nastro:

Perché questo combattimento è importante

Con Topuria fuori dai giochi, la cintura ad interim dei pesi leggeri è in palio, rendendo questo un momento cruciale nella carriera di entrambi i pugili. Per Pimblett, è un'occasione per consolidare la sua ascesa in UFC e posizionarsi per una possibilità per il titolo. Per Gaethje, è l'ultima occasione per dimostrare di essere ancora tra l'élite della divisione.

La T-Mobile Arena, ospite frequente delle serate più importanti dell'UFC, sarà piena di fan desiderosi di vedere se Pimblett riuscirà a continuare la sua ascesa fulminea o se Gaethje riconquisterà il suo posto in cima. Per ricordare, i tifosi di tutta Europa, dai nordici al Regno Unito, dovrebbero pianificare in anticipo l'inizio anticipato della domenica.