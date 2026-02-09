Jutta Leerdam batte un nuovo record olimpico nei 1000m femminili, i Paesi Bassi vincono due medaglie

HQ

Jutta Leerdam, pattinatrice di velocità di 27 anni, ha conquistato la medaglia d'oro nei 1000m lunedì pomeriggio, battendo un nuovo record olimpico, con il fidanzato Jake Paul che assiste ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

La celebrità olandese (con oltre 5 milioni di follower su Instagram) era una delle principali speranze di medaglia dei Paesi Bassi e non ha deluso nella gara dei 1000m pattini di velocità, concludendo in 1:12.31, superando il record olimpico stabilito dalla sua connazionale Femke Kok pochi minuti prima, 1:12.59.

Il precedente record olimpico nei 1000m femminili di velocità era detenuto da Takagi Miho, 1:13.19, stabilito quando ha conquistato la medaglia d'oro a Pechino 2022, lasciando Leerdam con l'argento. Quattro anni dopo, i pattinatori olandesi Leerdam e Kok hanno entrambi superato il precedente record giapponese, portando due medaglie ai Paesi Bassi.

L'attuale record mondiale nei 1000m femminili è ancora detenuto dall'americana Brittany Bowe, 1:11.61 nel 2019. Questa volta, Bowe si è classificato quarto, ma avrà un'altra possibilità per una medaglia domenica nella gara dei 500m. Anche Jutta Leerdam vi parteciperà.