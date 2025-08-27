K-Pop Demon Hunters è ora il film Netflix di maggior successo di tutti i tempi

HQ

Proprio ieri, abbiamo riferito che K-Pop Demon Hunters ha fatto la storia di Billboard diventando il primo film in quasi 50 anni ad avere tre canzoni nella Top 5 di Billboard allo stesso tempo.

Ma... i record non si fermano qui, perché Netflix ha ora annunciato tramite Threads che è stato battuto un record quasi incredibile, poiché il film è ora ufficialmente il più visto sul servizio di tutti i tempi con 236 milioni di visualizzazioni. Ha così superato il precedente numero uno, il Red Notice costellato di star (Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds) del 2021, che ha 230,9 milioni di visualizzazioni.

K-Pop Demon Hunters è ancora incredibilmente popolare, quindi si prevede che il numero crescerà in modo significativo nel prossimo futuro. Pertanto, aspettatevi che traguardi più notevoli vengano raggiunti a un ritmo rapido.