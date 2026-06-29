Kai Havertz risponde al commento di Lineker di "una delle squadre tedesche più deboli di sempre"

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La Germania ha iniziato la Coppa del Mondo 2026 con un botto, una schiacciante sconfitta per 7-1 contro i debuttanti, già eliminati, Curaçao. Hanno proseguito con una vittoria combattuta contro la Costa d'Avorio, ma hanno concluso la fase a gironi dei Mondiali con una sconfitta per 2-1 contro l'Ecuador, ancora sufficiente per qualificarsi come capogruppo, affrontando il Paraguay stasera (22:30 CEST, 21:30 BST) agli ottavi di finale.

Gary Lineker, ex attaccante inglese, ex presentatore della BBC rimosso dall'onda per aver criticato le politiche anti-immigrazione dell'Inghilterra e poi licenziato dalla BBC per aver condiviso un post critico al sionismo, ha descritto la squadra di Julian Nagelsmann come "una delle nazionali tedesche più deboli" in un'intervista a L'Équipe.

L'intervista al giornale francese riguardava la possibilità di una partita Germania contro Francia negli ottavi di finale, e il giocatore britannico ha detto che "possono dormire tranquilli". "Penso, potrei sbagliarmi, che questa sia una delle squadre tedesche più deboli che abbia mai visto. La Francia dovrebbe raggiungere i quarti di finale senza problemi. La Germania vive del proprio passato. Ricordate solo che non sono nemmeno riusciti a superare la fase a gironi negli ultimi due Mondiali. Quindi penso che tu possa dormire tranquillo."

Kai Havertz, attaccante tedesco dell'Arsenal, ha risposto alle critiche di Lineker nella conferenza stampa prima della partita di stasera, anche se ha detto di non averla leggiata. "Ognuno può avere la propria opinione. Non ho problemi con questo. Non ho nemmeno letto quello che ha detto. In un torneo come questo, molte persone iniziano a parlare di te. Non credo che nessuno stia davvero ascoltando queste cose. "

"Abbiamo già molti opinionisti nel nostro paese. Se anche persone di altri paesi iniziano a parlare, allora basta così. È facile per le persone criticare da fuori. Non mi interessa affatto questo".