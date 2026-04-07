Kai Havertz segna il gol vittoria nel finale per ridare speranze ai tifosi dell'Arsenal

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Mentre la maggior parte degli occhi in Europa era concentrata sul classico europeo Real Madrid vs. Bayern Monaco, l'altro quarto di finale di Champions League di martedì, teoricamente facile per l'Arsenal, è stato teso mentre lo Sporting ha mantenuto il pareggio di Premier League a 0 dopo 90 minuti... ma Kai Havertz ha segnato il gol vittoria nei minuti di recupero, dando all'Arsenal il vantaggio per la gara di ritorno mercoledì prossimo.

L'Arsenal era sotto molta pressione, dopo aver subito due sconfitte consecutive e eliminazioni dalla EFL Cup e dalla FA Cup nelle ultime settimane. Premier League e Champions League sono ancora alla portata, con molti che prevedono l'Arsenal come favorito per il titolo, dato che hanno avuto - in teoria - il quarto di finale più facile. E Havertz, entrato come subentrato, ha dato il vantaggio ai Gunners da portare a Londra mercoledì prossimo.

Prima di allora, l'Arsenal continuerà a concentrarsi sulla Premier League, poiché non può permettersi un altro errore se vuole mantenere il vantaggio sul Manchester City.