Kai Trump, nipote di Donald Trump, fa il suo debutto professionale alla LPGA: "Che lo ami o lo odi, sta facendo parlare la gente"

Kai Trump, nipote maggiore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, fa il suo debutto professionale nel golf questo fine settimana, al LPGA Tour, il circuito d'élite mondiale del golf, grazie a un invito a sponsorizzare l'obiettivo di "far crescere il gioco del golf tra un pubblico più giovane e diversificato".

Il suo campionato di debutto sarà The Annika, ex Pelican Women's Championship, a Belleair, in Florida, dal nome della leggenda LPGA Annika Sorenstam, la golfista svedese di 55 anni vincitrice di 72 tornei ufficiali LPGA, tra cui dieci major. Annika difende la sua partecipazione come fondazione sarebbe un beneficio, "e noi ci occupiamo di fornire e dare potere alle nostre donne. Si adatta perfettamente anche alla nostra missione".

Kai Trump, classificata al 461° posto nell'American Junior Golf Association, potrebbe non essere la giovane giocatrice più talentuosa o promettente di questo sport, ma sicuramente è la più popolare: otto milioni di follower su TikTok, Instagram e YouTube, una sensazione virale che ha contribuito a diffondere la campagna politica di suo nonno tra i giovani elettori. Un video di 28 minuti pubblicato due settimane fa che mostra Kai in visita alla Ryder Cup con suo nonno ha ottenuto quasi 2 milioni di visualizzazioni. Sua madre, Vanessa, esce con la leggenda del golf Tiger Woods.

Gli organizzatori di The Annika difendono l'invito di Kai Trump

Nonostante il contraccolpo ricevuto per aver invitato Kai non in base ai suoi meriti, ma alla popolarità, gli organizzatori sostengono che la presenza di Kai avrà un effetto positivo nell'attirare più spettatori, specialmente tra i giovani, verso lo sport. "Immagino che questo sia uno dei tornei di golf femminile più discussi che probabilmente sia mai esistito. È sui canali di notizie e sui canali sportivi. Il numero di impressioni sui social media... sono sbalorditive. Che lo si ami o lo si odi, si tratta di far parlare la gente dell'evento", ha dichiarato Justin Sheehan, direttore del golf e COO del Pelican Golf Club, dove si svolge il torneo, a Golf.com.

Donald Trump, proprietario di 17 campi da golf in tutto il mondo, sostiene finanziariamente il torneo, che offre 3,25 milioni di dollari di premi in denaro.

Questa non è la prima volta che una celebrità viene invitata all'Annika: l'anno scorso è stata la star della WNBA Caitlin Clark e l'aumento degli spettatori. Quest'anno, Clark torna e Kai Trump farà il suo debutto professionale, mentre è ancora al liceo a Palm Beach, prima di entrare a far parte dell'Università di Miami il prossimo anno.