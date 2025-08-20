Kaitlyn Dever sulla scena della morte in The Last of Us S2: "Sono stata costretta a lasciare la stanza"

HQ

Se hai giocato a The Last of Us: Part 2 o hai guardato la recente seconda stagione dell'altrettanto acclamato show, allora conoscerai una scena molto particolare, che ha creato molto scalpore, e in particolare questa scena ha risuonato molto fortemente con uno dei membri del cast dello show.

La seconda stagione di The Last of Us (HBO) ha ricevuto ben 16 (!) Il mese scorso e in vista del prossimo show, il cast e lo showrunner Neil Mazin si sono seduti per discutere le scene chiave e i dettagli del dietro le quinte di fronte a un gruppo selezionato di fan (e stampa). Si è parlato di molte scene indimenticabili e interpretazioni acclamate e quando l'attrice di Abby Kaitlyn Dever parla della scena della morte nella seconda stagione, ammette che la performance di Bella Ramsay è stata così buona che ha dovuto lasciare la stanza, piangendo.

"Joel giace lì morto, non so come avete fatto in quel momento. Ho dovuto lasciare la stanza. Non riuscivo a guardarlo. Non so come hai fatto", dice a The Hollywood Reporter.

Puoi guardare la clip qui sotto.