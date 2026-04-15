Kaja Chan "adorerebbe riprendere il ruolo" di Mio di Split Fiction, forse anche nel prossimo adattamento cinematografico

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Hazelight è uno sviluppatore relativamente giovane, fondato solo nel 2014. A tal fine e in questo periodo, il rinomato studio svedese, noto per la creazione di titoli focalizzati sulla cooperativa, ha presentato A Way Out, It Takes Two e Split Fiction, entrambi estremamente popolari. Considerando il loro successo e la loro portata, spesso è sorta la domanda se Hazelight tenterà mai di trasformare uno dei suoi giochi in serie consolidata con seguiti, cosa che deve ancora fare.

Ma se mai dovesse accadere e Hazelight dovesse esplorare un altro capitolo nella storia Split Fiction, per esempio, le sue star principali sarebbero interessate a tornare? Abbiamo posto proprio questa domanda alla persona dietro Mio, Kaja Chan, in una recente intervista a cui ci ha dato una risposta molto positiva, prima di toccare come una ripresa possa arrivare nell'adattamento hollywoodiano diretto dal regista John M. Chu, con Sydney Sweeney che dovrebbe essere la protagonista.

"Assolutamente. Mi piacerebbe molto. Voglio dire, ora c'è tutto questo trambusto su una potenziale produzione Split Fiction a Hollywood. Ovviamente mi piacerebbe... Il mio proposto per te, John M. Chu, è che dovrebbe esserci un livello all'interno del film Split Fiction, che è il videogioco.

"Penso che io ed Elsie dovremmo riprendere il nostro ruolo di Mio e Zoe in questa storia alternativa dove, sai, chiunque abbiano... Sydney Sweeney e chiunque debbano interpretare l'altro, entrano nella Storia Secondaria e improvvisamente non sono più loro. Siamo noi."

Chan ha poi continuato a parlare di quanto Mio sia diventata importante per lei e del perché lei si sarebbe esausta all'idea di tornare nel personaggio se ne avesse avuto l'occasione.

"Ma, ma, ma sì, mi piacerebbe riprendere il ruolo. Mi sono affezionata incredibilmente a Mio e, e ogni volta che guardo qualsiasi materiale su questo personaggio, che venga su un feed social o che stia guardando alcuni clip recentemente per mettere insieme materiale, mi sento davvero affettuosa e sentimentale. E onestamente sento di stare guardando questa persona di cui mi sono innamorato in un certo senso e su cui sono diventato molto protettivo. E sì, mi piacerebbe assolutamente rientrare nella sua pelle e spero che non sia l'ultima volta che interpreto quel personaggio."

Puoi vedere l'intervista completa con Chan qui sotto per maggiori informazioni su Split Fiction e le sue speranze ai BAFTA Games Awards più avanti questa settimana.