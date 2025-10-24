HQ

La nonna, che ha 81 anni, è alla ricerca di un regalo di Natale molto desiderato per sua nipote. Sarebbe un'avventura di due sillabe. Qualcosa con i troll e la magia e... Prende Kaku: Ancient Seal nel negozio ed esamina la copertina. I suoi occhi brillano al pensiero che la nebbia della demenza incipiente si sia diradata e abbia ceduto. Certo, viene dalla Cina, borbotta, ma sicuramente doveva essere questo ciò che si intendeva? Mondo aperto, azione-avventura, legge ad alta voce a se stessa. Sì certo! Era Kaku che la nipote voleva!

Come molti parenti anziani e benevoli prima di lei, la nonna in questo scenario altamente immaginario ha commesso un terribile errore. È caduta nella trappola di acquistare la copia cinese del gioco dello sviluppatore Bingobell che era effettivamente richiesta, ovvero The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Per una frazione del prezzo dell'amata avventura di Nintendo, la nonna se la cavava a buon mercato, ma quali furono le conseguenze? Te lo dirò.

Kaku significa Zelda in cinese. O forse sì?

Kaku è il ragazzo dell'età della pietra che, all'inseguimento di un maiale volante, scopre di essere il protagonista nella battaglia tra il bene e il male. Gli elementi sono sbilanciati e tocca al piccolo Kaku sistemare le cose; Non è molto di più. Una goffa sequenza di apertura - senza l'introduzione graduale del mondo e delle sue meccaniche da parte di Zelda - punta con tutta la sua mano e schiaffeggia un'interfaccia utente pesante sullo schermo con menu che scorrono rapidamente attraverso le basi del gioco; vale a dire una sorta di miscuglio leggero di avventure d'azione degli anni successivi. È incluso un sistema di combattimento con attacchi leggeri e pesanti e fionde per manovre a distanza, cucina per aggiornamenti di salute e stato, equipaggiamento e abbigliamento intercambiabili e, naturalmente, un albero delle abilità.

Nonostante sia stato commercializzato come un titolo open world, l'impostazione di Kaku: Ancient Seal ricorda più vecchie avventure platform come Spyro: The Dragon o Jak and Daxter che un vero mondo aperto. Da un punto di partenza, scelgo l'ordine in cui Kaku affronterà il viaggio di otto ore che è Ancient Seal. I diversi portali mi portano alla palude della giungla Misty Swamps, al vulcano Flame Mountain, al paesaggio innevato Howling Snowfield o al mondo desertico Dragonbone Desert. In ognuno di questi mondi, incontro poi personaggi che accettano di aiutarmi in cambio dei miei servizi, ma difficilmente si offrono in termini di personalità memorabile, umorismo o storie avvincenti. Solo caselle di testo silenziose con informazioni su una sola traccia, nemmeno parole senza senso alla Banjo & Kazooie.

Le battaglie diventano rapidamente monotone.

Le missioni portano Kaku avanti e indietro attraverso le mappe, incrociandole, e coinvolgono combattimenti e semplici enigmi e platform. Sfortunatamente, le battaglie tra pulsanti e schiacciare i pulsanti diventano rapidamente monotone. Se ciò sia dovuto all'elegante sussulto dei controlli o alla facilità di spammare la stessa combinazione di pulsanti più e più volte sulle orde di nemici e uscirne vittoriosi, è difficile dirlo. D'altra parte, gli incontri con i boss sono più emozionanti e, nei loro momenti migliori, mi danno ancora un briciolo di vibrazioni di God of War. Nel bene e nel male, però, i punti di salvataggio sono così ravvicinati che non mi preoccupo mai di morire, ma la posta in gioco non è mai molto alta. Detta eleganza rende anche i momenti platform un po' un flagello. Muoversi non è mai facile, e il piccolo Kaku spesso si sente come la nonna con il labbro superiore rigido nel mio scenario iniziale.

Nel mondo hub, scelgo dove voglio andare.

Di gran lunga, mi diverto di più quando Kaku: Ancient Seal è meno imbarazzante. Quando abbraccia il suo ruolo di copia imperturbabile la cui principale ragion d'essere è quella di ingannare le nonne, approfittando del fatto che Zelda non è mai stato rilasciato per PlayStation e che i bambini sono affamati di questo tipo di titoli e lo fa nei momenti di puzzle che sono una copia carbone dei santuari di Breath of the Wild e Tears of the Kingdoms. A questi scenari puzzle di dimensioni micro si accede raccogliendo le chiavi nei quattro mondi, il che funge da eccellente incentivo per esplorare e rispolverare i paesaggi progettati in modo generico ma tecnicamente competenti.

Un vento permette a Kaku di viaggiare sull'acqua.

Al di là delle copie del santuario, però, mi manca la vera spinta per voler continuare a giocare. L'inquadratura economica significa che non c'è gioia spontanea della scoperta e l'albero delle abilità non cambia mai fondamentalmente le battaglie; Ma alla fine della giornata, le copie puramente contraffatte come Kaku: Ancient Seal non sono progettate per essere molto buone. È sufficiente che siano abbastanza buoni da impedire al nipotino di piangere la vigilia di Natale e da mantenere la nonna abbastanza sicura di sé da comprare giochi in futuro. In questo modo, Kaku soddisfa perfettamente il suo scopo. Ci sono molte alternative migliori là fuori, non fraintendetemi, ma se i modelli migliori dovessero essere giocati, il portafoglio sottile e la nostalgia per le vecchie avventure dei cartoni animati forti, allora (ma solo allora) le avventure del piccolo Kaku possono offrire qualche ora di piacere di gioco senza impegni.