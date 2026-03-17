Kallas dell'UE esorta Stati Uniti e Israele a porre fine alla guerra con l'Iran

HQ

Kaja Kallas ha invitato Stati Uniti e Israele a porre fine alla guerra con l'Iran, avvertendo che il conflitto rischia di degenerare ulteriormente fuori controllo.

Parlando a Bruxelles, Kallas ha detto che l'Unione Europea sta lavorando con i partner mediorientali per esplorare vie diplomatiche per fermare i combattimenti. Ha sottolineato che qualsiasi ruolo dell'UE nella sicurezza dello Stretto di Hormuz probabilmente si concentrerà sulle negoziazioni piuttosto che sull'intervento militare.

Kallas ha anche riconosciuto la crescente frustrazione in Europa per le azioni degli Stati Uniti, affermando che il blocco non è stato consultato prima dell'inizio della guerra. Nonostante ciò, ha detto che l'UE ora si concentra sulla de-escalation, avvertendo che una prolungata interruzione dei flussi energetici potrebbe scatenare più ampie crisi economiche e alimentari globali.

Ulteriori letture: