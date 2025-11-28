Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes, a rischio di mancare i playoff NFL dopo la sconfitta contro i Dallas Cowboys

HQ

I Kansas City Chiefs, vincitori di tre Super Bowl negli ultimi sei anni, inclusi il 2023 e 2024, oltre a essere stati secondi classificati nel 2025 ( dove hanno perso 40-22 contro i Philadelphia Eagles), potrebbero non arrivare nemmeno ai play-off quest'anno, dopo che i Dallas Cowboys li hanno battuti 31-28 ad Arlington, Texas.

La sfida tra i migliori attacchi aerei NFL, Dak Prescott per Dallas e Patrick Mahomes per Kansas City, è andata a favore di Prescott, che ha aiutato i Dallas Cowboys a battere i campioni in carica Philadelphia Eagles. Due vittorie consecutive contro squadre del Super Bowl.

Il peggio per Mahomes e i Chiefs, che hanno raggiunto cinque degli ultimi sei Super Bowl, è che quest'anno sono 6-6 e rischiano seriamente di cadere per accedere ai play-off per la prima volta dal 2014.