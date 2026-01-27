Kanye West rilascia una scusa dettagliata per dichiarazioni antisemite

HQ

Il rapper e artista Ye, che si faceva chiamare ufficialmente Kanye West, ha rivolto una lunga e dettagliata scusa alle persone che ha danneggiato negli ultimi anni. Ye ha parlato delle sue difficoltà con il disturbo borderline di personalità, così come dei danni psicologici a lungo termine subiti in un incidente d'auto nei primi anni 2000, che hanno portato alla chiusura della sua mascella con filo metallico.

In una lettera aperta, pagata da Yeezy e ottenuta da Kurrco, Ye scrisse che, dopo aver perso il contatto con la realtà, cercò simboli distruttivi per attirare l'attenzione. "Mi sono avvicinato al simbolo più distruttivo che riuscivo a trovare, la svastica, e ho persino venduto magliette che la portavano. Uno degli aspetti difficili dell'avere il disturbo bipolare di tipo 1 sono i momenti di disconnessione - molti dei quali ancora non ricordo - che hanno portato a un giudizio sbagliato e a comportamenti sconsiderati che spesso sembrano un'esperienza extracorporea," ha scritto. "Mi pento e sono profondamente mortificata dalle mie azioni in quello stato e sono impegnata nella responsabilità, nel trattamento e nel cambiamento significativo. Non giustifica però quello che ho fatto. Non sono un nazista né un antisemita. Amo il popolo ebreo."

Ye ha poi ringraziato la comunità nera e Reddit, di tutti i posti, come pilastri chiave per mantenerlo con i piedi per terra nei tempi più recenti. Le scuse in sé sono lunghe e non le pubblicheremo per intero qui, anche se i commenti l'hanno passata attraverso un controllo AI e hanno scoperto che è scritta interamente da mani umane.

Annuncio pubblicitario:

Non si sa se ciò sarà sufficiente a ristabilire il rapporto di Ye con l'industria dell'intrattenimento più ampia. Dopotutto, l'anno scorso ha pubblicato la canzone "HH", che conteneva costantemente la frase "heil Hitler."